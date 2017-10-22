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Qualcomm и Mercedes-AMG Petronas Motorsport расширили стратегическое сотрудничество

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Теги: Qualcomm

Источник: Qualcomm

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Компании Qualcomm Technologies и Mercedes-AMG Petronas Motorsport на этой неделе объявил о расширении сотрудничества. Сотрудничество предусматривает продолжение разработки и тестирования высокоскоростного беспроводного подключения и беспроводного питания для болидов Formula One.

Они будут вместе разрабатывать высокоскоростную связь и беспроводное питание для гоночных машин

Список технологий, которые интересуют партнеров, включает 802.11ac Wi-Fi, 802.11ad Wi-Fi, 5G New Radio (NR), C-V2X (cellular vehicle-to-everything) и Qualcomm WiPower.

В 2015 году компании провели первые испытания технологии 802.11ac Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц. За этим последовала совместная разработка и испытание канала для свази с автомобилем, использующего для передачи данных технологию 802.11ad Wi-Fi в полосе 60 ГГц. Разработчикам удалось получить реальную пропускную способность 1,5 Гбит/с , что в 3,5 раза больше, чем показатель 802.11ac Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц. Более того, тесты показали, что использование одновременно диапазонов 5 ГГц и 60 ГГц позволяет увеличить пропускную способность почти до 2 Гбит/с.

Что касается беспроводного питания, как уже было сказано, Qualcomm Technologies и Mercedes-AMG Petronas Motorsport намерены использовать технологию WiPower. По мнению партнеров, замена проводных контактов в труднодоступных местах беспроводным интерфейсом упростит и ускорит разборку и сборку частей машины во время ремонта после аварий на трассе.

22 октября 2017 Г.

19:12

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