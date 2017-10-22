Международная организация гражданской авиации (ICAO) планирует обсудить предложение FAA в ближайшее время.

Агентство предлагает всем авиакомпаниям запретить провоз камер, ноутбуков и других электронных устройств в багаже. Другими словами, сделать обязательным требование провоза в ручной клади.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) провело тесты и пришло к выводу, что литий-ионные аккумуляторы электронных устройств являются источником повышенной опасности при перевозке в багажных отделениях самолетов. Они могут стать причиной возгорания, справиться с которым бортовая система пожаротушения будет не в силах. Для этого достаточно, чтобы аккумулятор нагрелся выше определенной температуры и рядом с ним оказался аэрозольный баллон с огнеопасным веществом, например, лаком для волос.

FAA предлагает запретить провоз камер и других электронных устройств в багаже

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FAA предлагает запретить провоз камер и других электронных устройств в багаже: Международная организация гражданской авиации (ICAO) планирует обсудить предложение FAA в ближайшее время

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