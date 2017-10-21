Фотографии подтверждают, что смартфон Xiaomi Redmi Note 5 станет первым аппаратом семейства, оснащённым дисплеем 18:9

О смартфонах Xiaomi Redmi нового поколения последнее время было много слухов. Согласно последним, анонс Redmi Note 5 и Redmi 5 Plus намечен на 11 ноября. А ПО Geekbench и вовсе запуталось в определении платформы старшего аппарата.

Сегодня на сайте TENAA появилась информация о смартфоне Redmi Note 5. К сожалению, параметров пока нет, но зато есть фотографии, что в данном случае тоже важно.

А важно потому, что эта модель станет первой в семействе Redmi, оснащённой экраном 18:9 (или около того).

Как видим, бюджетность сказывается и рамки даже по бокам от дисплея далеко не самые тонкие. Но в целом новинка всё равно «в тренде». Корпус у смартфона металлический, но характерные полоски выдают пластиковые вставки сверху и снизу. Xiaomi почему-то считает, что это семейство пока недостойно полностью металлических корпусов.

Учитывая близость анонса, на днях можно ожидать появления более подробного описания устройства на сайте TENAA.