LG, как и Samsung, предупреждает, что дополнительные пошлины на стиральные машины могут поменять планы компании в США

Вчера Samsung Electronics заявила, что торговые барьеры, которые могут быть навязаны Вашингтоном, негативно отразятся на строительстве и сроках начала работы нового завода в Соединенных Штатах.

Аналогичное заявление сделала еще одна южнокорейская компания LG Electronics, которая заявила, что дополнительные пошлины могут привести к задержке ввода в эксплуатацию нового завода в штате Теннесси.

Напомним, Whirlpool требует, чтобы Вашингтон наложил 50-процентную пошлину на стиральные машины LG Electronics и Samsung Electronics, которые ввозятся на территорию США. Комиссия по международной торговле США согласна с тем, что южнокорейские производители наносят ущерб Whirlpool и другим американским компаниям.

В августе LG заявила, что планирует инвестировать 250 млн долларов в новый завод по производству стиральных машин, который должен был начать свою работу в первом квартале 2019. Завод должен выпускать 1 млн стиральных машин ежегодно.