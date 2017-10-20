Доля iOS 11 снизилась впервые с момента выхода финальной версии ОС

Аналитическая компания Mixpanel опубликовала свежие данные о скорости распространения новой мобильной операционной системы iOS 11.

Напомним, за первые сутки iOS 11 была установлена на 10% совместимых устройств, через неделю ее доля на рынке увеличилась до 25%, через две — до 35%, через три с небольшим — до 47%.

Вчера, спустя месяц после выхода финальной версии iOS 11, ее доля превысила 55%. Что кажется довольно странным, так это то, что сегодня доля iOS 11 упала до 51%.

Это произошло впервые за все время с момента выхода iOS 11, причем не за счет iOS 10, а за счет более старых версий операционной системы, которые усилили свои позиции с 6 почти до 11%.