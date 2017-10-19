Тайваньские производители спешат освоить технологию mini-LED

Нехватка панелей AMOLED для смартфонов и растущая конкуренция на рынке светодиодных систем подсветки для жидкокристаллических дисплеев подталкивают производителей светодиодов к освоению технологии mini-LED. По словам представителей отрасли, технология mini-LED может найти применение как в самостоятельных дисплеях, так и во все тех же системах подсветки жидкокристаллических дисплеев.

В последнем случае, а также в дисплеях большого размера и сравнительно небольшого разрешения, то есть при размерах пикселей около 100 мкм нет необходимости в этапе массового переноса светодиодов. Между тем, именно он является технологическим препятствием на пути к внедрению micro-LED.

Подсветка mini-LED позволяет реализовывать локальную регулировку яркости, за счет чего появляется возможность поддерживать HDR и улучить передачу цветов. Таким образом, производители смартфонов рассматривают жидкокристаллические экраны с подсветкой micro-LED в качестве реальной альтернативы AMOLED. Как утверждается, по части цветопередачи дисплеи с подсветкой micro-LED вполне могут превзойти AMOLED. При этом за счет тонкой системы подсветки micro-LED такие дисплеи получаются такой же толщины, как дисплеи AMOLED.

Жидкокристаллические дисплеи с подсветкой micro-LED разрабатывают компании AU Optronics (AUO) и Innolux. Поставщиком светодиодной подсветки может выступить компания Epistar. По ее подсчетам, для пятидюймовой панели достаточно 20-25 кристаллов, на которых суммарно расположено 9 000 миниатюрных светодиодов. При использовании белых светодиодов обеспечивается охват 80-90% цветового пространства NTSC, при использовании светодиодов RGB — 100%.

Компании Lextar Electronics и Advanced Optoelectronic Technology совместно с AUO и Innolux соответственно разрабатывают системы подсветки mini-LED для телевизоров, а компании Harvatek и Opto Tech — дисплеи mini-LED.