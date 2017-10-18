Пользовательская база Samsung Pay на родине сервиса выросла вдвое за год

Напомним, сервис мобильных платежей Samsung Pay позволяет пользователям осуществлять платежи, используя для этого поддерживаемые телефоны и прочую технику компании Samsung Electronics.

Свежие данные, опубликованные компанией WiseApp, указывают на то, что в сентябре этого года пользовательская база Samsung Pay в Южной Корее составила 6,44 млн человек. За последний год пользовательская база выросла ровно в два раза, в сентябре прошлого года сообщалось о 3,22 млн пользователей.

В пользовательскую базу включают не всех, чьи смартфоны поддерживают Samsung Pay, а тех владельцев смартфонов, которые используют сервис не менее раза в месяц.

Всего в Южной Корее насчитывается 37 млн пользователей смартфонов, которые работают под управлением операционной системы Android.

Пару месяцев назад Samsung Pay отметил два года с момента основания, за которые суммарный объем платежей составил 8,77 млрд долларов, при этом 7 млрд долларов через Samsung Pay были проведены за второй год.