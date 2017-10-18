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Пользовательская база Samsung Pay на родине сервиса выросла вдвое за год

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Теги: Samsung

Источник: The Investor

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Напомним, сервис мобильных платежей Samsung Pay позволяет пользователям осуществлять платежи, используя для этого поддерживаемые телефоны и прочую технику компании Samsung Electronics.

Свежие данные, опубликованные компанией WiseApp, указывают на то, что в сентябре этого года пользовательская база Samsung Pay в Южной Корее составила 6,44 млн человек. За последний год пользовательская база выросла ровно в два раза, в сентябре прошлого года сообщалось о 3,22 млн пользователей.

В пользовательскую базу включают не всех, чьи смартфоны поддерживают Samsung Pay, а тех владельцев смартфонов, которые используют сервис не менее раза в месяц.

Всего в Южной Корее насчитывается 37 млн пользователей смартфонов, которые работают под управлением операционной системы Android.

Пользовательская база Samsung Pay на родине сервиса выросла вдвое за год

Пару месяцев назад Samsung Pay отметил два года с момента основания, за которые суммарный объем платежей составил 8,77 млрд долларов, при этом 7 млрд долларов через Samsung Pay были проведены за второй год.

18 октября 2017 Г.

13:31

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