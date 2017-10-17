В 2020 году треть проданных смартфонов будет оснащена аппаратными блоками для работы с искусственным интеллектом

В нынешнем году на рынке смартфонов произошло событие, на которое большинство потребителей не обратило никакого внимания, но которое является первым шагом к серьёзным изменениям.

Речь о появлении в мобильных платформах блоков, работающих с нейронными сетями. Такие есть в SoC Apple A11 Bionic и Kirin 970. Пока эти блоки задействованы весьма скромно, так что владельцы соответствующих смартфонов особой пользы от них не ощутят. Но со временем производительность NPU в мобильных платформах будет расти, и производители смогут использовать их для всё более сложных задач.

По мнению аналитиков Counterpoint, уже в 2020 году каждый третий проданный смартфон будет иметь аппаратные блоки для работы с искусственным интеллектом. Предположительно, к тому моменту лидером данного сегмента будет Apple. На второе место должна выйти Qualcomm, хотя она пока не представила соответствующего решения.

По итогам текущего года лишь 3% проданных смартфонов будут иметь аппаратные блоки работы с ИИ. В следующем году их доля увеличится до 16%, ну а в 2020 году будет равной 35%. Из этого можно сделать вывод, что Qualcomm, MediaTek, Samsung и Huawei (не обязательно все) к тому моменту уже представят среднебюджетные однокристальные системы с блоками NPU, так как одними лишь топовыми решениями такой доли добиться явно не удастся.