Largan увеличила штат на 1000 человек и назвала средние зарплаты

Как мы уже сообщали, новый завод Largan Precision, расположенный в тайваньском городе Тайчжун, должен выпускать в шесть раз больше камер для смартфонов, чем может компания сейчас.

Представители Largan Precision заявили, что на этом заводе будут трудиться более 1000 новых сотрудников. Также компания опровергла информацию о низком уровне заработной платы (ЗП), которая распространилась по местным СМИ.

В месяц минимальная ЗП работника дневной смены (10 часов в день, 16 дней в месяц) составляет 860 долларов, ночной смены — 1285 долларов. При повышенной нагрузке (20 дней по 10 часов) минимальная ЗП составляет 1070 и 1600 долларов соответственно.

Учитывая бонусы, каждый квартал в среднем сотрудники компании получают еще около 500 долларов.

Largan отмечает, что уровень ЗП в компании выше, чем в среднем по отрасли и чем во многих офисах.