Google Photos теперь лучше распознает животных

Компания Google опубликовала обновление для своего сервиса Google Photos, после установки которого он, в частности, стал лучше распознавать домашних питомцев.
Теперь животные показываются в одной категории с людьми, кроме того, вы можете отмечать своих кошек и собак, чтобы затем легче находить фотографии и видеоролики с ними и создавать альбомы.
Категория People после установки обновления поменяет название на People & Pets. Вы также можете искать животных, используя название породы или соответствующие смайлы с изображение собак, кошек и так далее.