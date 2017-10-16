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Блок питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Platinum 1200W способен выдать по линии 12 В до 100 А

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Теги: Thermaltake

Источник: Thermaltake

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Ассортимент компании Thermaltake пополнился линейкой мощных блоков питания Toughpower Grand RGB Platinum. В неё вошли три модели мощностью 850, 1050 и 1200 Вт.

Новинки объединяет наличие подсветки, активная коррекция фактора мощности (Active PFC), модульная конструкция, 140-миллиметровый вентилятор системы охлаждения и сертификат 80 Plus Platinum. Также имеется фирменный тумблер, активирующий функцию Smart Zero Fan (вентилятор сможет полностью останавливаться при низкой нагрузке на БП).

Thermaltake представила блоки питания Toughpower Grand RGB Platinum

На странице спецификаций производитель почему-то не указывает основных характеристик блоков, но их можно узнать, заглянув в галерею. У всех блоков лишь одна линия +12 В без всякого деления на несколько виртуальных. Младшая модель способна выдать по ней 70,8 А, средняя — 83,3 А, а старшая — 100 А. Остальные параметры для современного компьютерного блока питания малоинтересны.

Габариты младших моделей составляют 150 х 86 х 160 мм, а у старшей последний параметр на 20 мм больше.

Thermaltake представила блоки питания Toughpower Grand RGB Platinum

Отдельно напомним, что в нашей лаборатории побывал блок Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W Gold, оставивший после себя положительные впечатления.

16 октября 2017 Г.

18:30

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Блок питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Platinum 1200W способен выдать по линии 12 В до 100 А: Thermaltake представила блоки питания Toughpower Grand RGB Platinum

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