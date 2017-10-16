Блок питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Platinum 1200W способен выдать по линии 12 В до 100 А

Ассортимент компании Thermaltake пополнился линейкой мощных блоков питания Toughpower Grand RGB Platinum. В неё вошли три модели мощностью 850, 1050 и 1200 Вт.

Новинки объединяет наличие подсветки, активная коррекция фактора мощности (Active PFC), модульная конструкция, 140-миллиметровый вентилятор системы охлаждения и сертификат 80 Plus Platinum. Также имеется фирменный тумблер, активирующий функцию Smart Zero Fan (вентилятор сможет полностью останавливаться при низкой нагрузке на БП).

На странице спецификаций производитель почему-то не указывает основных характеристик блоков, но их можно узнать, заглянув в галерею. У всех блоков лишь одна линия +12 В без всякого деления на несколько виртуальных. Младшая модель способна выдать по ней 70,8 А, средняя — 83,3 А, а старшая — 100 А. Остальные параметры для современного компьютерного блока питания малоинтересны.

Габариты младших моделей составляют 150 х 86 х 160 мм, а у старшей последний параметр на 20 мм больше.

Отдельно напомним, что в нашей лаборатории побывал блок Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W Gold, оставивший после себя положительные впечатления.