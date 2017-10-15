Серия Thermaltake Toughpower Grand RGB Platinum включает блоки питания мощностью до 1200 Вт

Производитель предоставляет на блоки питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Platinum 10 лет гарантии.

К достоинствам новых БП следует отнести модульную кабельную систему, низкий уровень пульсаций (менее 30 мВ), точную регулировку напряжений (отклонение не более ±2%) и использование в конструкции высококачественных японских конденсаторов, рассчитанных на температуру до 105°С. Напряжение 12 В формируется на одной шине. Блоки имеют сертификат 80 Plus Platinum.

Компания Thermaltake представила блоки питания Toughpower Grand RGB Platinum. Серия включает модели мощностью 850, 1050 и 1200 Вт. Среди особенностей блоков питания Toughpower Grand RGB Platinum производитель выделяет запатентованную 256-цветную систему подсветки с пятью режимами работы. Подсветкой украшены 140-миллиметровые фирменные вентиляторы Riing 14 RGB, отводящие тепло от мощных компонентов БП. Вентиляторы включаются только при необходимости, так что при небольшой нагрузке блоки питания работают почти бесшумно.

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