Серия Thermaltake Toughpower Grand RGB Platinum включает блоки питания мощностью до 1200 Вт

Компания Thermaltake представила блоки питания Toughpower Grand RGB Platinum. Серия включает модели мощностью 850, 1050 и 1200 Вт. Среди особенностей блоков питания Toughpower Grand RGB Platinum производитель выделяет запатентованную 256-цветную систему подсветки с пятью режимами работы. Подсветкой украшены 140-миллиметровые фирменные вентиляторы Riing 14 RGB, отводящие тепло от мощных компонентов БП. Вентиляторы включаются только при необходимости, так что при небольшой нагрузке блоки питания работают почти бесшумно.
К достоинствам новых БП следует отнести модульную кабельную систему, низкий уровень пульсаций (менее 30 мВ), точную регулировку напряжений (отклонение не более ±2%) и использование в конструкции высококачественных японских конденсаторов, рассчитанных на температуру до 105°С. Напряжение 12 В формируется на одной шине. Блоки имеют сертификат 80 Plus Platinum.
Производитель предоставляет на блоки питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Platinum 10 лет гарантии.