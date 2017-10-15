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Серия Thermaltake Toughpower Grand RGB Platinum включает блоки питания мощностью до 1200 Вт

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Теги: Thermaltake

Источник: Thermaltake

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Компания Thermaltake представила блоки питания Toughpower Grand RGB Platinum. Серия включает модели мощностью 850, 1050 и 1200 Вт. Среди особенностей блоков питания Toughpower Grand RGB Platinum производитель выделяет запатентованную 256-цветную систему подсветки с пятью режимами работы. Подсветкой украшены 140-миллиметровые фирменные вентиляторы Riing 14 RGB, отводящие тепло от мощных компонентов БП. Вентиляторы включаются только при необходимости, так что при небольшой нагрузке блоки питания работают почти бесшумно.

БП Thermaltake Toughpower Grand RGB Platinum оснащены модульными кабельными системами и вентиляторами Riing 14 RGB с 256-цветной подсветкой

К достоинствам новых БП следует отнести модульную кабельную систему, низкий уровень пульсаций (менее 30 мВ), точную регулировку напряжений (отклонение не более ±2%) и использование в конструкции высококачественных японских конденсаторов, рассчитанных на температуру до 105°С. Напряжение 12 В формируется на одной шине. Блоки имеют сертификат 80 Plus Platinum.

Производитель предоставляет на блоки питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Platinum 10 лет гарантии.

15 октября 2017 Г.

11:00

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Серия Thermaltake Toughpower Grand RGB Platinum включает блоки питания мощностью до 1200 Вт: БП Thermaltake Toughpower Grand RGB Platinum оснащены модульными кабельными системами и вентиляторами Riing 14 RGB с 256-цветной подсветкой

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