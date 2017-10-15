Опубликованы изображения новой линейки смартфонов Alcatel

Известный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) опубликовал на своей страничке в Twitter изображения шести новых смартфонов компании Alcatel, которые будут выпущены в следущем году.

На данный момент мы знаем, что они будут называться Alcatel 5, Alcatel 3X, Alcatel 3V, Alcatel 3, Alcatel 3C и Alcatel 1X. Некоторые модели, как видно на изображениях, оснащены сдвоенными камерами и дактилоскопическими датчиками.

Смартфон Alcatel 5 отличается нестандартным дизайном лицевой панели, экран оснащен тонкими рамками с трех сторон, а единственная широкая рамка располагается над дисплеем.

Первые два смартфона должны поступить в продажу в первом квартале 2018.