Cyanogen сменила название на Cyngn и принялась за самоуправляемые автомобили

Частная компания Cyanogen была образована в 2012 году, она занималась разработкой CyanogenMod на базе Android и продвижением его коммерческой версии под названием Cyanogen OS. Год назад было объявлено о закрытии CyanogenMod, однако бывший руководитель продолжил проект под названием Lineage OS.

Теперь же стало известно, что Cyanogen не закрылась, а сменила название на Cyngn и полностью поменяла направление работы. Cyngn, которая уже привлекла инвестиции в размере 115 млн долларов, теперь занимается разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей. В очередном раунде финансирования компания хочет привлечь инвестиции в размере не менее 200 млн долларов.

Источники добавляют, что Cyngn может работать не только над программным обеспечением, но и над аппаратными решениями для беспилотных автомобилей. Руководство компании считает, что данное направление продемонстрирует бурный рост в ближайшие несколько лет.

В данный момент в штате компании числится около 30 человек, включая инженеров из Mercedes-Benz и Udacity, при этом Cyngn набирает людей.