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Почти половина всех смартфонов, продаваемых оператором Verizon, имеет логотип Apple

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Источник: Kantar

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Аналитики Kantar Worldpanel ComTech оценили рынок смартфонов по итогам трёхмесячного периода, завершившегося в августе.

Как это часто бывает в случае отчётов данного источника, пресс-релиз содержит достаточно разрозненную информацию. Сообщается, что доля iOS на пяти крупнейших европейских рынках выросла на 1,2% в годовом выражении. В Великобритании Samsung сумела нарастить свою долю до трёхлетнего максимума в 38,4%.

Samsung укрепила свои позиции на рынке Великобритании

Что интересно, более 25% покупателей смартфона Galaxy S8 в Великобритании признались, что решающим фактором в выборе этого устройства была реклама. Почти половина из них также отметила привлекательную цену.

В США Samsung и Apple по итогам отчётного периода заняли 35,2% и 35% рынка соответственно. Это соответствует росту на 0,8 и 3,7 процентных пункта соответственно. Также стоит отметить, что на долю Apple приходится почти половина всех продаж оператора Verizon!

В городских районах Китая лидером остаётся Huawei, занимая 31,1% рынка, что соответствует росту на полтора процентных пункта. BBK, владеющая брендами Oppo и Vivo, заняла второе место с долей в 19,7%. За ней, занимая 17,7% рынка, следует Apple.

14 октября 2017 Г.

07:00

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Почти половина всех смартфонов, продаваемых оператором Verizon, имеет логотип Apple: Samsung укрепила свои позиции на рынке Великобритании

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