Largan подтвердила разработку 3D-камер для смартфонов

В сентябре этого года появилась информация о том, что компания Apple заказала на новом заводе Largan Precision камеры для своих грядущих смартфонов.

Исполнительный директор Largan Precision Лин Эн-пинг (Lin En-ping) фактически подтвердил данную информацию, однако он не называл конкретно Apple и iPhone 9. В свежем интервью Лин Эн-пинг заявил, что компания занимается разработкой 3D-камер для смартфонов. Пойти в данном направлении компанию заставил большой интерес, с которым рынок отреагировал на анонс смартфона iPhone X, оснащенного системой Face ID.

Глава Largan Precision, общаясь с инвесторами, отметил, что для работы подобных систем требуются две камеры, а также лазерный источник света, при использовании которого могут возникать проблемы с рассеиванием тепла. Сегодня можно использовать объективы, оснащенные только стеклянными линзами, только пластиковыми или решения типа «стекло и пластик» (glass plus plastic, G+P). На данный стадии ни один из клиентов Largan не планирует использовать только стеклянные линзы, но многие согласны на использование решений G+P, которые взяли лучшие качества у стеклянных и пластиковых линз.

Наблюдатели отмечают, что у Largan есть шанс возглавить рынок 3D-камер не только для смартфонов, но и для автомобильной индустрии.