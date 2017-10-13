Кроме того, Google делится и прочими своими достижениями. К примеру, с 2013 по 2016 год компания на 40% сократила использование питьевой воды в районе залива Сан-Франциско. На конец прошлого года 865 000 м² офисных помещений, принадлежащих Google, получили сертификат LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании). Также Google утверждает, что компании, которые переключаются на продукты G Suite (Gmail, Calendar, Docs, Drive и Meet) рапортуют о сокращениях энергетических затрат и выбросов углерода до 85%.

На данный момент суммарная мощность энергии, получаемой компанией из таких источников, достигает 2,6 ГВт, причём всего за прошлый год Google нарастила использование «зелёной» энергии на 598 МВт.

Кроме прочего, там есть указание на то, что уже к концу текущего года все глобальные операции Google будут осуществляться исключительно за счёт возобновляемых источников энергии.

Компания Google опубликовала ежегодный экологический отчёт, в котором содержится информация о тех направлениях деятельности поискового гиганта, которые так или иначе связаны с экологией, возобновляемыми источниками энергии и так далее.

К концу года 100% глобальных операций Google будут осуществляться за счёт возобновляемых источников энергии

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