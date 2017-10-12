TCL продаст почти половину своего смартфонного бизнеса

Как сообщает источник, компания TCL решила продать половину своего мобильного бизнеса. В рамках реструктуризации TCL Corp планирует продать 49% дочернего предприятия TCL Communication Technology, занимающегося выпуском смартфоном.

Сумма сделки при этом составит всего 62,8 млн долларов. По 18% акций получат фонды Unisplendour Technology Venture Capital и Oriente Grande Investment Fund, ещё 13% приобретёт компания Vivid Victory Developments.

TCL объясняет своё решение желанием внедрить в свой бизнес внешних инвесторов, имеющих промышленные активы и финансовые ресурсы, способные помочь оптимизировать структуру TCL Communication Technology и ускорить её трансформацию.

За первое полугодие выручки TCL Corp оставила 7,9 млрд долларов, увеличившись на 8%, а чистая прибыль выросла более чем на 70%. Однако в основном результат был достигнут благодаря компании CSOT Corp, ответственной за производство ЖК-дисплеев.

Напомним, TCL выпускает смартфоны под брендами Alcatel, BlackBerry и TCL.