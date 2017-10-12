Qualcomm снова оштрафована за нарушение антимонопольного законодательства. Теперь на 773 млн долларов

У компании Qualcomm продолжается чёрная полоса. Сообщается, что Комиссия по справедливой торговле Тайваня (Taiwan Fair Trade Commission; TFTC) оштрафовала Qualcomm на 773 млн долларов.

Как и ранее, компания признана виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Если точнее, утверждается, что Qualcomm нарушала соответствующие законы в течение семи лет, собрав в общей сложности около 13,2 млрд долларов лицензионных отчислений с тайваньских компаний.

Сама Qualcomm не согласна с решением комиссии и намерена обжаловать его, так что, как это почти всегда случается в таких ситуациях, непосредственно до выплаты штрафа если и дойдёт, то очень нескоро.

Также Qualcomm утверждает, что сумма штрафа не имеет рационального отношения к доходам или деятельности компании на территории Тайваня, поэтому Qualcomm намерена обжаловать не только сам штраф, но и методы расчёта суммы штрафа.