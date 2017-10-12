Продажи игровых решений Acer выросли на 168%

Компания Acer весьма кратко отчиталась о финансовых показателях третьего квартала 2017 года. За отчётный период выручка производителя составила 2 млрд долларов, увеличившись в годовом выражении на 8,3%.
Отдельно Acer отмечает, что в сентябре выручка была рекордной в нынешнем году: 740 млн долларов.
Выручка компании, полученная благодаря продажам игровых продуктов, выросла на внушительные 168%, составив более 10% общей выручки Acer. На 30% выросла выручка в Латинской Америке. Также Acer отмечает, что продажи ноутбуков с Windows увеличились на 40%, а выручка от продаж хромбуков — на 27%.
Также суммарно на 30% вырос доход от относительно новых направлений бизнеса Acer, включающих облачные сервисы и электронный бизнес.