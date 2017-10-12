Опубликован список объективов, рекомендованных для камеры Nikon D850

Сайт SLR Lounge опубликовал список из 11 объективов, якобы рекомендованных компанией Nikon для использования с полнокадровой зеркальной камерой Nikon D850. Наши коллеги из DP Review связались с производителем, чтобы уточнить эту информацию.

В ответе компании Nikon содержится рекомендация использовать любые объективы серии Gold Ring, внешним отличительным признаком которых, как известно, является золотое кольцо. Это означает, что список объективов, рекомендованных производителем для использования с камерой Nikon D850, включает не 11 позиций, а гораздо больше. Говоря конкретно, он выглядит следующим образом:

AF Nikkor 14mm f/2.8D ED

AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED

AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED

AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED

AF-S Nikkor 28mm f/1.8G

AF-S Nikkor 35mm f/1.4G

AF-S Nikkor 58mm f/1.4G

AF-S Nikkor 85mm f/1.4G

AF-S Nikkor 105mm f/1.4E ED

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

AF-S Nikkor 200mm f/2G ED VR II

AF-S Nikkor 300mm f/2.8G ED VR II

AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED

AF-S Nikkor 300mm f/4E PF ED VR

AF-S Nikkor 400mm f/2.8E FL ED VR

AF-S Nikkor 500mm f/4E FL ED VR

AF-S Nikkor 600mm f/4E FL ED VR

AF-S Nikkor 800mm f/5.6E FL ED VR

PC Nikkor 19mm f/4E ED

PC-E Nikkor 24mm f/3.5D ED

PC-E Micro-Nikkor 45mm f/2.8D ED

PC-E Micro-Nikkor 85mm f/2.8D

AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED*

AF-S Nikkor 16-80mm f/2.8-4E ED VR

AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED

AF-S Nikkor 16-35mm f/4G ED VR

AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR

AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8E ED VR

AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR

AF-S Nikkor 70-200mm f/4G ED VR

AF-S Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

AF-S Nikkor 200-400mm f/4G ED VR II

Отметим, что только две модели их приведенного списка — AF Nikkor 14mm f/2.8D ED и AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED — можно считать недостаточно современными, поскольку они не имеют фирменного нанокристаллического покрытия, уменьшающего риск возникновения засветки и бликов.

В то же время, по какой-то причине источник не включил в список новейшие объективы AF-S Nikkor 28mm f/1.4E ED и AF-S Fisheye Nikkor 8-15mm f/3.5-4.5E ED, тоже относящиеся к серии Gold Ring. Скорее всего, это произошло по ошибке, поскольку обе модели присутствуют в исходном списке из 11 позиций.

Как мы уже сообщали, камера Nikon D850 первой заработала у специалистов DxOMark оценку 100 баллов.