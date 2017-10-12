Безрамочный смартфон Honor будет показан 5 декабря

На этой неделе был представлен недорогой смартфон Honor 7X, который поступит в продажу через несколько дней по цене от 200 долларов.

Но бренд Honor уже начал рассылку приглашений на мероприятие, которое пройдет 5 декабря в Лондоне. Приглашение содержит фразу Max Your View, а также силуэт смартфона, который оснащен очень тонкими рамками.

В нижнем левом уголке рекламного изображения присутствует прямой намек на то, что смартфон будет оснащен сдвоенной камерой, а также порадует аудиофилов высоким качеством звучания.