Среди лидеров рынка ПК лишь одна компания сумела нарастить продажи в третьем квартале

Аналитики Gartner утверждают, что в третьем квартале текущего года в мире было реализовано 67 млн ПК, что на 3,6% меньше, нежели годом ранее. По подсчётам источника, это 12 квартал подряд, когда поставки ПК снижаются. Отметим, что аналитики не учитывали хромбуки и планшеты.

Лидером рынка остаётся HP, которая за отчётный период сумела реализовать 14,59 млн компьютеров, нарастив продажи на 4,4%. Lenovo отстала совсем немного, поставив 14,36 млн ПК, но для китайского гиганта это соответствует снижению продаж на 1,5%.

Замыкает тройку лидеров Dell, продажи которой просели всего на 0,4% и составили 10,15 млн устройств. Далее разместилась Asus (4,89 млн ПК; спад на 9%), Apple (4,6 млн ПК; спад на 5,6%) и Acer (4,32 млн ПК; спад на 6,2%). Как видим, среди лидеров рынка лишь HP сумела нарастить продажи, тогда как у прочих наблюдался спад.

На рынке США ситуация несколько иная. Там первая пятёрка выглядит так: HP, Dell, Apple, Lenovo и Asus. Суммарные продажи в этом регионе просели на 10,3%.