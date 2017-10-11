Panasonic рассчитывает выпустить систему самоуправления для автомобилей в 2022 году

Компания Panasonic, являющаяся эксклюзивным поставщиком аккумуляторов для электромобилей Tesla Model 3, намерена трансформироваться в производителя автомобильных компонентов. Предполагается, что это позволит ей уйти от конкуренции на рынках смартфонов и других потребительских устройств с низкой рентабельностью.

По сообщению Reuters, компания Panasonic, в частности, планирует выпустить систему самоуправления, которая появится в серийных автомобилях в 2022 году.

Разрабатываемая система будет предназначена для автоматического вождения на средних и низких скоростях, включая парковку. Признавая отставание в этой области от конкурентов, японский производитель рассчитывает устранить его в ближайшие годы. Свои расчеты он основывает на опыте в проектировании и производстве камер и телевизоров. Кроме того, в активе Panasonic — БИС для обработки изображений и данных, поступающих от сонаров.

За финансовый год, завершившийся с марте, автомобильное направление принесло компании около 11 млрд долларов. Планы компании предусматривают удвоение этого показателя к 2022 году.