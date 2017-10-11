Microsoft опровергла слухи о намерении отказаться от выпуска устройств Surface

Несколько ней назад в Сети появилась информация о том, что Microsoft якобы собирается прекратить выпуск мобильных ПК Surface к 2019 году. Такой исход предрекали некоторые аналитики и представители лидеров рынка ПК, обуславливая это тем, что данный бизнес для Microsoft убыточен.

Прошло несколько дней и Панос Панай (Panos Panay), занимающий пост вице-президента Microsoft и курирующий направление устройств Surface, опроверг данные предположения, заявив, что эта мысль «смехотворна» и претендует на звание бульварного слуха недели.

Панай отметил, что направление Surface является очень важным для Microsoft, так как нередко новшества и улучшения, которые компания реализует в новинках, позже появляются и в продуктах других компаний. Что интересно, сам факт того, что выпуск ПК Surface является для компании убыточным, Панай не отрицал.

При всём при этом все мы прекрасно помним, что случилось с Windows RT и Windows 10 Mobile, хотя изначально Microsoft тоже обещала продолжать развивать данные направления.