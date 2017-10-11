Ноутбуки-трансформеры Dell Inspiron 7370, Inspiron 7373 и Inspiron 7573 построены на CPU Intel Coffee Lake

Компания Dell продолжает пополнять линейку Inspiron новыми портативными компьютерами на базе CPU Intel Core восьмого поколения. Очередными такими новинками стали Dell Inspiron 7370, Inspiron 7373 и Inspiron 7573.
Dell Inspiron 7370 и Inspiron 7373 – компактные ноутбуки, они оснащаются дисплеями диагональю 13,3 дюйма разрешением Full HD. Максимальный объем оперативной памяти – 16 ГБ, объем SSD (производитель решил не комплектовать эти модели жесткими дисками) – 512 ГБ. Процессоры на выбор – Core i7-8550U (1,8-4,0 ГГц) либо Core i5-8250U (1,6-3,4 ГГц).
Основные характеристики Inspiron 7373 соответствуют модели Inspiron 7370. Из отличий – наличие стереофонических громкоговорителей, web-камеры, позволяющей записывать видео разрешением 720p, поддержка Intel Optane и иной набор разъемов, в числе которых – USB-C и два USB 3.1 Type-A. Обе модели оснащаются АКБ емкостью 38 Вт·ч, масса – 1,62 кг у версий с сенсорным экраном и 1,49 кг – версий с обычным дисплеем.
Dell Inspiron 7573 – более крупная модель с экраном диагональю 15,6 дюйма. Причем для нее доступны как дисплеи разрешением Full HD, так и 4K. Варианты CPU, ОЗУ и SSD – такие же, как и маленьких ноутбуков, но в данном случае уже появляется возможность установки HDD (объемом до 2 ТБ) и дискретная видеокарта в виде Nvidia GeForce 940MX. Емкость батареи Inspiron 7573 немного больше, 42 Вт·ч, закономерно больше и масса – 2,25 кг.
На рынке США базовые версии новинок оценены следующим образом: Inspiron 7370 и 7573 – $800, Inspiron 7370 – $850.
Источник: Dell