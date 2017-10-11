Смартфон Asus ZenFone 4 Selfie Lite построен на SoC Qualcomm Snapdragon 425 и оснащен двумя камерами разрешением 13 Мп

Казалось бы, семейство смартфонов Asus ZenFone 4 Selfie появилось совсем недавно, но у разработчиков назрела необходимость пополнить его новой моделью. Новинка, названная ZenFone 4 Selfie Lite уже обзавелась собственной страничкой на филиппинском зеркале официального сайта Asus.

Уже по названию можно понять, что Lite проще ранее анонсированных ZenFone 4 Selfie и ZenFone 4 Selfie Pro. Причем это касается не только камер, но и аппаратной платформы.

Asus ZenFone 4 Selfie Lite построен на четырехъядерной однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 425 и имеет 2 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной флэш-памяти равняется 16 или 32 ГБ. Камер две, причем и во фронтальной, и в тыльной используются датчики одинакового разрешения – 13 Мп. А вот система автоматической фокусировки присутствует только в основной камере.

Asus ZenFone 4 Selfie Lite – один из немногих смартфонов, предлагающий слот для карт памяти в дополнение к двум слотам для карт SIM. Есть полный набор датчиков, включая дактилоскоп, модем LTE, Wi-Fi и Bluetooth, но NFC не упоминается. Емкость аккумуляторной батареи смартфона составляет 3000 мА·ч. Диагональ экрана IPS равняется 5,5 дюйма, а разрешение – 1280 х 720 пикселей.

Смартфон работает под управлением ОС Android 7 с интерфейсной надстройкой ZenUI 4.0. Габариты и масса новинки – 155,66 х 75,9 х 7,85 мм и 144 грамма.

Источник: Asus