В разработке принимали участие специалисты Facebook, поэтому, возможно, в перспективе подобная технология найдет применение и в одноименной социальной сети.

В следующем видеоролике наглядно демонстрируется, как ученым удалось заставить улыбнуться Мону Лизу, Альберта Эйнштейна, Авраама Линкольна и других известных и не очень известных людей.

Совмещая одинаковые точки на лице, можно заставить двигаться статическое изображение, причем можно использовать не только фотографии, но и картины.

Исследователи из Тель-Авивского университета (Tel-Aviv University) создали технологию, которая позволяет оживлять фотографии, используя для этого вспомогательный видеоролик (driving video).

Ученые вызвали эмоции на лицах Моны Лизы и Авраама Линкольна

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