Ученые вызвали эмоции на лицах Моны Лизы и Авраама Линкольна

Исследователи из Тель-Авивского университета (Tel-Aviv University) создали технологию, которая позволяет оживлять фотографии, используя для этого вспомогательный видеоролик (driving video).
Совмещая одинаковые точки на лице, можно заставить двигаться статическое изображение, причем можно использовать не только фотографии, но и картины.
В следующем видеоролике наглядно демонстрируется, как ученым удалось заставить улыбнуться Мону Лизу, Альберта Эйнштейна, Авраама Линкольна и других известных и не очень известных людей.
В разработке принимали участие специалисты Facebook, поэтому, возможно, в перспективе подобная технология найдет применение и в одноименной социальной сети.