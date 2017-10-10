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Meizu не выпустит никакого нового флагманского смартфона до весны

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Теги: Meizu

Источник: Gizchina

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Свои новые флагманские смартфоны компания Meizu представила недавно: в середине июля. То есть их преемники выйдут лишь летом 2018 года. А вот модель MX6 дебютировала более года назад и пора бы представлять преемницу.

Новый флагман Meizu стоит ожидать не ранее весны

Однако представитель Meizu остудил пыл фанатов и заявил, что до весны ожидать каких-то новых флагманов не стоит. Учитывая, что весной вряд ли можно ждать модель Pro 8, речь либо об MX7, либо о совершенно новой модели с безрамочным экраном. Хотя безрамочным может оказаться как раз MX7.

Как бы там ни было, до весны Meizu не выпустит какого-либо нового топового аппарата, а бюджетную линейку компания обновила совсем недавно.

11 октября 2017 Г.

08:30

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