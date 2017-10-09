Fujitsu построит для японского института самый производительный в стране суперкомпьютер

Как сообщает источник, компания Fujitsu получила заказ на создание самого быстрого в Японии суперкомпьютера. Заказчиком выступает институт National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, которому суперкомпьютер необходим для центра НИОКР в Токио.
Предположительно, производительность установки достигнет 37 PFLOPS. Для сравнения, производительность суперкопьютера K Computer, который сейчас является самым мощным в Японии, составляет 10,51 PFLOPS. Он также был построен компанией Fijistu и в 2011 году возглавил рейтинг TOP500.
Для постройки нового суперкомпьютера, у которого пока нет имени, японский производитель будет использовать 2176 CPU Intel и 4352 графических ускорителя Nvidia. Стоимость проекта составляет примерно 44 млн долларов.