Выпуск грузовика Tesla отложен

Как известно, за прошлый квартал Tesla произвела лишь 260 электромобилей Model 3. Между тем, количество заказов на Model 3 перевалило за 400 000. Недавно производитель признал, что все силы брошены на наращивание производства Model 3. В связи с этим выпуск грузовика Tesla Semi отложен.

Ранее предполагалось, что это транспортное средство будет представлено 26 октября, а теперь анонс назначен на 16 ноября. Об этом сообщил гендиректор компании Илон Маск (Elon Musk).

По словам Маска, одна из причин задержки — отгрузка батарей Powerwall в Пуэрто-Рико и другие районы, пострадавшие от недавнего урагана.