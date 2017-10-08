Шары проекта Project Loon вернули сотовую связь пострадавшей от урагана Пуэрто-Рико

Проект Google Alphabet Project Loon должен был перейти в стадию коммерческого ещё более года назад. Однако этого не случилось, хотя удивляться нечему, ведь проект действительно уникальный и крайне сложный.

Но тестовые запуски Alphabet всё же проводила, а недавно получила шанс ещё раз показать возможности такого подхода. К сожалению, повод для этого был не самый радужный. Ураган «Мария», в конце прошлого месяца обрушившийся в том числе и на Пуэрто-Рико, оставил территорию практически без сотовой связи.

Получив разрешение соответствующих органов, специалисты проекта использовали воздушные шары для обеспечения Пуэрто-Рико сотовой связью. К сожалению, подробностей этой операции нет. Неизвестно, сколько именно шаров было задействовано и какую территорию удалось охватить. Однако сам факт того, что таким образом людям помогли решить проблемы со связью, уже радует.

К слову, «Мария» — это уже седьмой ураган в целом и второй из пятой категории в нынешнем году.