Goliath — станок с ЧПУ, перемещающийся по обрабатываемой поверхности

На сайте KickStarter успешно продвигается сбор средств на выпуск станка с ЧПУ Goliath. Его ключевой особенностью можно считать тот факт, что Goliath перемещается по обрабатываемой поверхности.

Этим устраняются некоторые ограничения, характерные для станков, зафиксированных на одном месте, и сам станок получился очень компактным. В случае Goliath пользователь ограничивает рабочий участок программным путем, а робот следит за своим местоположением с помощью высокоточных датчиков. По словам разработчиков, точность составляет 0,1 мм.

Станок рассчитан на фрезерование дерева и прессованных материалов на его основе, листового металла и пластика. Максимальная глубина проникновения рабочего органа — 35 мм. Конструкция колес такова, что они обеспечивают надежное сцепление даже на участках, уже подвергшихся обработке. Станок поддерживает популярные форматы данных САПР и управляется по Wi-Fi с помощью ПК, планшета или смартфона.

Чтобы получить станок, необходимо внести не менее $1850. В розницу разработчики рассчитывают продавать Goliath CNC по $2890. Планируя привлечь не менее $90 000, авторы проекта уже собрали более $529 000. Сбор средств продолжится еще 41 день. Отгрузка станков участникам программы коллективного финансирования должна начаться в октябре 2018 года.