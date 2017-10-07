Камера Essential Phone стала работать лучше после выхода свежего обновления

Владельцы и обозреватели смартфона Essential Phone отмечали проблемы в работе основной камеры устройства, в частности, медленную скорость и низкое качество фотографий в условиях недостаточной освещенности.

Разработчики потрудились исправить ошибки программного характера, выпустив свежее обновление прошивки, которое действительно существенно улучшило работу камеры. Вам нужно обновить как прошивку смартфона (версия NMI81C), так и приложение Essential Camera, которое представлено в магазине Google Play.

После обновления снижается задержка в срабатывании затвора, улучшается качество фотографий в условиях недостаточной освещенности, повышается общее качество изображения. Кроме того, разработчики улучшили работу панорамной камеры, которая является опциональным аксессуаром.

Создатели смартфона обещают улучшить работу режима HDR, а также добавить новые режимы работы камеры (Portrait Mode и Pro Mode).