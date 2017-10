АС Google Home поможет найти смартфон, позвонив на его

В ходе пресс-конференции, которая прошла на этой неделе, Google пообещала, что ее умные акустические системы смогут упростить поиск смартфона, который даже дома часто исчезает из вида.

В случае со смартфонами, которые работают под управлением операционной системы Android, умная колонка Google Home совершит звонок на устройство, даже если оно находится в бесшумном режиме. Достаточно дать Google Home запрос вроде OK Google, find my phone, ring my phone или where's my phone.

Обозреватели, которые уже успели опробовать данную функциональность, подтверждают, что Google Home позвонит на все ваши смартфоны по очереди, если у вас больше одного устройства, перечисляя их.

Функциональность работает на всех устройствах семейства Google Home, включая Mini и Max, которые еще не поступили в продажу.

С iPhone это тоже работает, но если смартфон находится в бесшумном режиме, вы его не услышите.