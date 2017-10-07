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3D-карты серии Inno3D P106-090 лишены видеовыходов

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Теги: Inno3D

Источник: Inno3D

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Каталог Inno3D пополнили 3D-карты P106-090 3GB Compact и P106-090 3GB Twin X2. В конфигурацию 3D-карт серии Inno3D P106-090, построенных на GPU GeForce GTX 1060, входят 768 ядер CUDA и 3 ГБ памяти GDDR5, подключенной к 192-разрядной шине. Модель P106-090 3GB Compact оснащена системой охлаждения с одним вентилятором.

3D-карты серии Inno3D P106-090 лишены видеовыходов

Конструкция системы охлаждения модели P106-090 3GB Twin X2 включает удлиненный радиатор и два вентилятора.

3D-карты серии Inno3D P106-090 лишены видеовыходов

Базовая частота GPU равна 1354 МГц, повышенная — 1531 МГц. Эффективная частота памяти составляет 8000 МГц во обоих случаях.

Еще одной общей чертой карт серии Inno3D P106-090 является отсутствие видеовыходов. Дело в том, что эти изделия предназначены для добычи криптовалюты.

Потребляемая мощность Inno3D P106-090 не превышает 75 Вт. Это позволило бы обойтись получением питания только через слот PCIe, но поскольку такие карты в большинстве случаев подключаются через удлинители, 6-контактный разъем дополнительного питания PCIe является обязательным.

7 октября 2017 Г.

12:16

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