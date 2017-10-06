Смартфоны стоимостью свыше 400 долларов обеспечивают почти 80% прибыли рынка

Подсчёты аналитиков Counterpoint Research указывают на то, что смартфоны стоимостью свыше 400 долларов по итогам второго квартала обеспечили почти 80% прибыли на данном рынке.

Для Samsung этот показатель составляет 66%, а для Apple — 96%, что объясняется отсутствием в ассортименте последней бюджетных моделей. Также отмечается, что непосредственно показатель прибыли на рынке смартфонов снизился в годовом выражении на 10%. Это как раз можно объяснить тем, что люди стали чаще приобретать более доступные модели.

По итогам второго квартала Apple заняла 9% рынка смартфонов в количественном выражении, заработав при этом 65,1% всей прибыли рынка. На долю Samsung пришлось 22,3% прибыли, у Huawei — 4,1%, у Oppo — 4%, у Vivo — 3%. При этом из этой пятёрки лишь Samsung показала снижение доли прибыли.

Также интересно выглядят показатели средней цены продажи (ASP) смартфонов Apple и Samsung относительно средней цены на рынке в целом.

Как можно видеть, эти показатели существенно отличаются в зависимости от региона. В частности, в Северной Америке средняя цена продажи смартфона у Apple «лишь» на 91% превышает показатель всего рынка, а вот в регионе, включающем Ближний Восток и Африку средняя цена смартфона Apple более чем в семь раз превышает показатель ASP всего рынка.