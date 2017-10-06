Рынок облачной инфраструктуры вырос на четверть, но лидеры показали спад продаж

Аналитики IDC утверждают, что по итогам второго квартала мировая выручка от продаж продуктов инфраструктуры (серверы, хранилища и коммутаторы) в сегменте облачных решений выросла на 25,8% в годовом выражении, достигнув 12,3 млрд долларов.

Всего за последние четыре года данный показатель вырос почти в три раза. Если говорить только о сегменте частных решений, то выручка выросла на 34,1%, до 8,7 млрд долларов.

Продажи корпоративных систем хранения выросли на 30,4%, составив почти треть от общей выручки в сегменте публичных облачных решений.

Лидером рынка является Dell, которая выручила на данном рынке 1,46 млрд долларов, что соответствует снижению на 5%. Hewlett Packard Enterprise совместно с New H3C Group заняли второе место с показателем 1,37 млрд долларов, но это также соответствует снижению на 5%. А вот все остальные игроки существенно нарастили свои продажи.

Выручка Cisco составила 1 млрд долларов, увеличившись на 14,3%, Huawei получила 380 млн долларов, нарастив показатель на 30,2%, а Inspur, выручка которой составила всего 275 млн долларов, сумела нарастить продажи на 45,8%.