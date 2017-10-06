Китайские регуляторы разрешили HP купить бизнес Samsung по выпуску принтеров, но наложили некоторые ограничения

Более года назад стало известно, что компания HP покупает подразделение Samsung, выпускающее принтеры. Сделка оценивается в 1,05 млрд долларов.

Такие покупки обязательно требуют одобрения антимонопольных органов всех стран, интересы которых они затрагивают. Этот процесс может затянуться. По сообщению Reuters, китайские регуляторы одобрили сделку между HP и Samsung Electronics только в начале недели. При этом были наложены некоторые ограничения, вызванные опасениями, что HP в Китае приблизится к доминирующему положению на рынке лазерных печатающих устройств.

Говоря конкретнее, HP должна будет продавать принтеры формата A4 в Китае на «честных и разумных» условиях, каждые полгода предоставляя отчет о ценах в министерство торговли.

Компании запрещается вносить изменения в конструкцию принтеров, уменьшающую их совместимость с продукцией сторонних производителей, или говорить о несовместимости в рекламе (речь идет о расходных материалах).

Кроме того, HP не разрешается покупать в Китае акции других производителей принтеров A4.

В HP надеются завершить сделку до конца года. Покупатель получит более 6500 патентов в области технологий печати и печатающих устройств, а также примерно 1300 квалифицированных разработчиков.