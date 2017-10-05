Виртуальный помощник Google Assistant заговорил мужским голосом

Незадолго до анонса смартфонов Pixel нового поколения, компания Google сделала добавила виртуальному помощнику Google Assistant новый голос. На первый взгляд, незначительное изменение является довольно существенным: искусственный интеллект, с которым можно общаться посредством Google Home и смартфонов компании, впервые заговорил не женским, а мужским голосом.
Выбрать новый вариант можно в настройках приложения, где он называется Voice II.
Отметим, что в отрасли наблюдается тенденция использовать женские голоса для озвучки цифровых помощников. Это касается и выбираемых для них имен: Apple Siri, Microsoft Cortana и Amazon Alexa (впрочем, соответствие половой принадлежности голоса и имени вполне логично и предсказуемо).