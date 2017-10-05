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У Strategy Analytics уже готов прогноз, касательно развития рынка складных смартфонов и даже аппаратов со сворачивающимися экранами

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Теги: ZTE

Источник: Busin

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Неделю назад мы опубликовали первое «живое» фото смартфона ZTE Axon M, который выполнен в форм-факторе «горизонтальной раскладушки». Об аппарате известно мало.

Сообщается о двух экранах Full HD, которые вместе составляют панель диагональю 6,8 дюйма. Причём фото, судя по всему, указывает на то, что дисплеи будут располагаться на внешних частях половинок устройства.

Прошлые данные указывали на анонс 17 октября. Теперь же очередной источник, ссылаясь на Strategy Analytics, утверждает, что аппарат попадёт на прилавки в следующем году, хотя есть вероятность, что речь всё-таки о разных моделях.

Аналитики прогнозируют, что продажи складных смартфонов в следующем году составят около 700 000 единиц, а сама ZTE будет позиционировать новинку больше в качестве концептуального устройства.

Первый складной смартфон должен выйти в следующем году

Также аналитики утверждают, что в 2019 году продажи складных смартфонов достигнут 3,2 млн единиц. Спустя год продажи якобы вырастут до 13,6 млн, а спустя ещё два года и вовсе достигнут 51 млн экземпляров (у источника указано 510 млн, но это явно опечатка). Учитывая, что пока на рынке нет ни единого такого смартфона, к таким прогнозам стоит относиться с осторожностью.

Кроме того, аналитики утверждают, что смартфоны со сворачивающимися дисплеями выйдут всего на год позже аппаратов со складными экранами, то есть в 2019 год. В этот же год их продажи якобы составят 2,1 млн единиц, а к 2022 году вырастут до 3,14 млн.

5 октября 2017 Г.

17:14

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