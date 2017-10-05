Sonos называет One лучшей умной акустической системой для любителей музыки

Компания Sonos представила свою первую умную акустическую систему с лаконичным названием One. Новинка из коробки работает с Amazon Alexa, а в следующем году должна появиться и поддержка Google Assistant.

По заявлению производителя, One — первая умная АС для любителей музыки. То есть устройство в первую очередь всё же представляет собой акустическую систему, а уж во вторую эта акустическая система умная.

Заочно судить о качестве звука попросту невозможно, но известно, что внутри установлен один вуфер, один твиттер и два усилителя класса D. Также имеется массив из шести микрофонов. Размеры устройства составляют 161 х 120 х 120 мм при массе 1,85 кг.

Интересной особенностью является возможность управления посредством One воспроизведением на других акустических системах Sonos. Естественно, управлять можно как голосом, так и посредством приложения.

Купить Sonos One можно будет с 24 октября. Что интересно, стоит новинка меньше, чем Apple HomePod или Google Home Max: 200 долларов.