Что касается цен на электричество, вырабатываемое солнечными электростанциями, на соответствующих аукционах достигнуто значение 3 цента за киловатт-час. Оно сопоставимо с ценами на электричество, вырабатываемое новыми электростанциями, работающими на газе или угле.

Эксперты международного энергетического агентства (IEA) подготовили отчет за прошлый год, из которого следует, что солнечные электростанции стали самым быстрорастущим источником электроэнергии, впервые опередив электростанции, сжигающие топливо. В 2016 году на них пришлось почти две трети новых мощностей, что в абсолютном выражении составляет 165 ГВт. Специалисты отмечают, что для солнечных электростанций это второй подряд рекордный год по введенным в строй мощностям. Во многом рост обусловлен бумом строительства солнечных электростанций в Китае (на эту страну пришлось около половины новых мощностей), которому способствует снижение цен и стимулирующая политика государства.

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