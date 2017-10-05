По подсчетам Еврокомиссии, магазин Amazon должен доплатить 250 млн евро налогов

По мнению Европейской комиссии, компания Amazon получила необоснованную налоговую льготу в Люксембурге, которая привела к недоплате 250 млн евро. По сравнению с местными компаниями крупнейший онлайновый магазин платил в четыре раза меньше. Поскольку это было незаконно, у Amazon требуют доплатить указанную сумму.

Расследованием, начавшимся в 2014 году, было установлено, что налоговые правила, принятые Люксембургом в 2003 году, действие которых было продлено в 2011 году, позволяли Amazon платить меньший налог «без всякого законного оправдания».

Компания Amazon переводила прибыль субъекта, который обязан платить налоги в Люксембурге, другому, освобожденному от уплаты. В результате удалось существенно уменьшить выплату. Компания, учрежденная для реализации этой схемы, не располагает офисами и штатом, выполняя лишь формальную функцию. По подсчетам регуляторов, так Amazon выводила из-под налогообложения три четверти выручки в Европе.

По словам самой компании Amazon, все было сделано законно, поскольку она не получала каких-либо особых преференций от Люксембурга. Налоги были уплачены в строгом соответствии с законами этой страны и международными требованиями. В компании рассматривают возможность апелляции.