К 2021 году количество пользователей дополненной реальности будет в 30 раз превышать количество пользователей виртуальной
Как сообщает источник, аналитики Digi-Capital пересмотрели свой прогноз касательно рынка виртуальной и дополненной реальности. В частности, теперь аналитики считают, что рынок AR будет расти большими темпами, нежели считалось ранее.
Это обусловлено тем, что именно данное направление стали активно продвигать Apple, Google и Facebook.
К примеру, к концу 2018 года, по мнению аналитиков, данные три компании могут привлечь к сегменту дополненной реальности около 900 млн пользователей. К 2021 году показатель может вырасти до 3 млрд человек. Для сравнения, к тому же сроку пользователей виртуальной реальности будет насчитываться около 100 млн. Аналитики не только считают, что рынок AR будет доминировать над VR в обозримом будущем, но также его рост негативно скажется на развитии последнего.
При этом, несмотря на столь огромную разницу, доход от сегмента AR будет лишь примерно вдвое больше, нежели доход сегмента виртуальной реальности. Это будет обусловлено существенной разницей в стоимости как самих устройств, так и соответствующего контента.
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4 октября 2017 Г.
18:02
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