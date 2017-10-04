Графические адаптеры Inno3D P106-090 Crypto Mining Board по параметрам больше похожи на GeForce GTX 1050 Ti, чем на GTX 1060

Компания Inno3D представила два новых графических ускорителя, предназначенных для майнеров.

Модели называются P106-090 Crypto Mining Board Twin X2 и P106-090 Crypto Mining Board Compat. Между собой они отличаются габаритами и системами охлаждения, но нас в данном случае интересует вовсе не это.

Дело в том, что самые распространённые карты для майнеров, которые выпускают на GPU Nvidia, обозначаются как P106-100. Новинки же получили иное обозначение не просто так.

Из него ясно, что в основе также лежат графические процессоры GP106, использующиеся в видеокартах GTX 1060. Однако в данном случае у них активно лишь 768 ядер CUDA вместо 1152 либо 1280 у полноценных версий. То есть ровно столько же, сколько у модели GTX 1050 Ti. Однако, в отличие от последней, у представленных адаптеров 192-разрядная шина памяти.

TDP заявлено на уровне 75 Вт. Карты оснащены 3 ГБ памяти, работающей на частоте 8000 МГц. GPU трудятся на частотах 1354/1531 МГц, что существенно ниже, чем у GTX 1060.