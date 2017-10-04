DelivAir использует дронов для доставки не по адресу, а по текущему местоположению адресата

Указание адреса постоянного или временного пребывания адресата до сих пор остается практически безальтернативным вариантом доставки почтовых отправлений. Развитие информационных технологий может изменить ситуацию — сейчас нет проблемы с отслеживанием положения пользователя в реальном времени, особенно при отсутствии противодействия с его стороны. В компании Cambridge Consultants решили этим воспользоваться и приступили к разработке системы персональной доставки товаров с помощью БПЛА.

Использование дронов имеет еще одно важное достоинство — скорость. Фактически, становятся доступными такие сценарии использования, как заказ напитка во время прогулки, или лекарства, если оно понадобилось прямо посреди улицы, и на поиск ближайшей аптеки нет времени. Можно найти применение такому способу доставки при поломке транспортного средства или в районах, пострадавших от стихийного бедствия.

Для приема заказов служит мобильное приложение DelivAir, а навигация осуществляется с помощью GPS и сигнала смартфона пользователя. Система постоянно передает беспилотнику текущие данные о местоположении пользователя, пока с ним не будет установлен визуальный контакт. После этого надо направить смартфон в небо — приложение использует встроенную вспышку как маяк, служащий дрону для навигации на заключительном участке пути. Вспышками передаются закодированные сигналы, чтобы БПЛА точно знал, что перед ним адресат. Зависнув, дрон спускает груз на тросике — остается только принять его, после чего аппарат улетает на базу.