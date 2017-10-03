В следующем году на автомобилях в США могут появиться электронные номерные знаки rPlate

В скором времени на автомобильном рынке может произойти ещё одна весьма существенная, но не очень значимая для обычных потребителей революция.

Речь об автомобильных номерных знаках, которые по своей сути не менялись более 100 лет. Компания Reviver предложила современный вариант номерного знака, который она назвала rPlate (Reviver license plate).

rPlate — это электронный номерной знак. Он содержит монохромный дисплей, модуль беспроводной связи, аккумулятор и процессор. Настраивать информацию, отображаемую таким знаком, сможет и пользователь. Однако возможности будут ограничены. К примеру, сам номер смогут изменять лишь соответствующие государственные органы.

Такие знаки, по мнению разработчиков, позволят упростить и ускорить многие операции. К примеру, регистрацию нового номера. Кроме того, при угоне автомобиля и обращении в полицию можно будет удалённо вывести на такое устройство какое-либо соответствующее ситуации оповещение. Красть rPlate также будет бессмысленно, так как он прекращает отображение информации при снятии с авто.

Правда, всё это в теории даёт новые возможности для злоумышленников. К примеру, устройство можно будет взломать, самостоятельно заменив на нём информацию. Так что успех таких знаков будет зависеть от уровня реализации.

Сама компания сообщила, что готова обеспечить 100 000 автомобилей знаками rPlate в течение следующего года. Изначально планируется замена стандартных номеров лишь в пределах Калифорнии, Флориды, Техаса и Аризоны.