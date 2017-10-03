Специальная команда специалистов Ford призвана ускорить разработку электромобилей

В компании Ford Motor сформировано подразделение Team Edison, задачей которого провозглашено ускорение разработки электромобилей. По словам Шерифа Маракби (Sherif Marakby), вице-президента по самоуправляемым транспортным средствам и электрификации, членам группы предстоит «широко мыслить» и «принимать быстрые решения».

Одной из целей команды названо установление и развитие партнерских отношений с другими компаниями, включая поставщиков. Группа будет базироваться в районе Детройта и работать с региональными группами электрификации автомобилей Ford в Китае и Европе.

Маракби уточнил, что действия правительств разных стран, направленные на популяризацию электромобилей, создают значительный потенциал роста рынка. Как известно, Китай, Индия, Франция и Соединенное Королевство уже объявили о планах по поэтапному отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и ископаемым топливом в период с 2030 по 2040 год.

Ранее компания Ford сообщила о намерении за пять лет потратить 4,5 млрд долларов на выпуск электромобилей и машин с гибридными силовыми установками.