Беспроводные станции заряжают новые смартфоны iPhone так же медленно, как и комплектное зарядное устройство

Как известно, в новых смартфонах Apple появилась не только поддержка технологии беспроводной зарядки, но и поддержка быстрой зарядки. Правда, даже во втором случае пользователям придётся изрядно потратиться на приобретение соответствующего зарядного устройства и кабеля.

Источник решил сравнить скорость зарядки iPhone 8 Plus посредством разных зарядных устройств. Причём их количество не ограничилось тремя. В тесте участвовали ЗУ мощностью 29 Вт, ЗУ мощностью 12 Вт, ЗУ мощностью 5 Вт (комплектное), беспроводное ЗУ мощностью 7,5 Вт, а также смартфон заряжали посредством подключения к iMac с использованием кабелей USB-C to Lightning и USB-A to Lightning.

Результаты можно оценить на видео ниже.

Итак, для полной зарядки посредством самого мощного ЗУ новому iPhone требуется полтора часа. За это же время комплектное ЗУ зарядит аппарат менее чем до 60%, как и беспроводная зарядная станция.